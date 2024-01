Les licenciements chez Google, pourquoi ce ne serait qu'un début

Au début de l'année dernière, Google suivait l'exemple des autres GAFAM et mettait en place un plan de réduction drastique de ses effectifs, qui avaient alors été raccourcis de 6%. C'était ainsi que près de 12 000 personnes avaient dû faire leurs cartons au sein de la firme de Mountain View. Et malgré la bonne année 2023 vécue par la société californienne, la direction veut à nouveau limoger un certain nombre de personnes.