Cours de yoga, muffins, agrafeuses et ordinateurs portables : Google fait des économies, les employés trinquent

Ruth Porat, la directrice financière d'Alphabet, la maison mère de Google, a envoyé un mémo aux équipes pour les prévenir d'ajustements dans les services qui leur sont proposés.

En premier lieu, les salariés, dont les besoins ne nécessitent pas un ordinateur performant, se feront remettre un Chromebook, sous Chrome OS. Ces appareils, moins chers, seraient suffisants pour la majeure partie des tâches administratives de la société. Les dépenses d'équipement de plus de 1 000 dollars doivent également être approuvées par un manager et les équipements ne seront plus aussi rapidement remplacés dans les différentes divisions. Les fournitures de bureau, comme les agrafeuses, sont aussi rationnées.

Les services de transport des employés, les cafétérias ou encore les salles de fitness et de massage ne seront dorénavant disponibles que quelques jours par semaine. Google justifie sa décision par une évolution du temps de travail en présentiel de ses équipes, qui ne passent en moyenne que trois jours par semaine sur place et le reste du temps en télétravail. Les différents cafés et les salles de yoga seront en conséquence fermés les lundis et vendredis.

Plus grave enfin : Google n'aurait pas payé le solde des congés maternité et maladie des salariés touchés par la vague de licenciements, avec des sommes pouvant s'élever à plusieurs milliers de dollars par employé, en fonction des salaires moyens élevés accordés par l'entreprise.