Google fusionne ses équipes Android et hardware, et a l'IA en ligne de mire

Le patron de Google Sundar Pichai a posté cette semaine sur le blog de Google des nouvelles importantes. On y apprend ainsi que ses divisions Android et hardware (matériels) sont regroupées dans une seule et même entité. Cette dernière prend le nom de « Platforms and Devices », soit en français « plateformes and appareils. »

Cette nouvelle division d'importance sera dirigée par Rick Osterloh, auparavant patron de la section appareils de Google. Les salariés de Google Research qui travaillent par ailleurs dans la « photographie computationnelle et l'intelligence sur l'appareil » y seront aussi intégrés. La division s'occupera de l'ensemble des produits Pixel, Chrome, ChromeOS, Android et Photos.