Google ouvre à de rares privilégiés l'accès à son chatbot : prêt à être bluffé ?

Si Google est déjà capable de répondre à certaines recherches sous forme de listes ou de résumés, l'arrivée de Bard promet des résultats plus complets. De plus, son aspect conversationnel a un réel potentiel pour simplifier la vie des internautes... et devenir un véritable enfer pour les fournisseurs de contenu. En effet, une grande partie des sites que vous consultez, et à partir desquels Bard tire ses informations, requièrent d'être visités pour être lucratifs. Sans cela, c'est tout un pan de l'économie du Web qui pourrait être menacé.

Or, le cœur de métier du géant américain étant la publicité, on peut s'attendre à ce que son moteur de recherche incite ses utilisateurs à consulter les pages référencées. Du moins dans le meilleur des mondes. Mais les programmes conversationnels n'en sont qu'à leurs débuts sur les moteurs de recherche, et il est encore ardu de savoir à quel point ils vont changer l'industrie, et dans quelle direction.

Pour l'instant, l'expérience n'est accessible qu'à une poignée de personnes qui s'étaient déjà inscrites sur une liste d'attente. Celles-ci peuvent désormais se rendre sur l'application Google, sur Android et iOS, puis appuyer sur l'icône « Labs » pour accéder à ce que Google appelle la « Search Generative Experience ». Bon voyage…