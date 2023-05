Nouveau Google avec IA : encore plus de pub dans le moteur de recherche, c'est possible ?

« Au cours des prochains mois, nous expérimenterons des annonces de recherche et d'achat directement intégrées à l'instantané et au mode conversationnel alimentés par l'IA », a d'ailleurs annoncé Jerry Dischler, vice-président et directeur général des annonces chez Google. La firme de Mountain View n'est pas la seule à exploiter cette technologie au profit de la publicité. Microsoft, qui a incorporé l'IA générative à Bing, réfléchit elle aussi aux nouveaux formats qu'elle pourra bientôt proposer aux annonceurs.