Shopping en 3D, pubs sur YouTube Shorts... les dernières annonces marketing de Google

Avec plus d'un milliard de consommateurs qui sollicitent chaque jour la recherche sur Google et sur YouTube pour les aider dans leurs décisions d'achat, la nécessité d'innovation est constante. Pour améliorer l'expérience de shopping et la rendre à la fois plus naturelle et intuitive, Google vient de dévoiler, ce mardi en marge d'un événement en Californie, une série de nouveautés. L'objectif du géant ? Réinventer l'avenir du marketing sur le moteur de recherche et YouTube.