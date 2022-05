Google lève le voile sur sa modération des publicités et contenus monétisés

En continu, des milliers de personnes travaillent partout dans le monde à la prévention des utilisations malveillantes du réseau publicitaire de Google. Le leitmotiv, et encore plus à l'heure où les réglementations se durcissent, est le suivant : garantir une sécurité aux particuliers, entreprises et annonceurs. Google évoque « un travail fondamental, car ce sont les publicités qui permettent de soutenir un accès libre à Internet et à l'information ». Pour garder un temps d'avance sur les menaces potentielles et anticiper les nouvelles réglementations, le groupe a introduit ou mis à jour pas moins d'une trentaine de règles destinées aux annonceurs et aux éditeurs en 2021. Conséquence : la modération des publicités a atteint des sommets chez Google l'an dernier.