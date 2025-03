La fonctionnalité est déployée progressivement sur les appareils iOS et Android. Pour en profiter, il suffit d'ouvrir Google Maps et de consulter ses photos. L'application scanne automatiquement les captures d'écran et identifie celles contenant des informations de localisation. Une suggestion s'affiche alors, proposant de créer un itinéraire vers le lieu détecté. L'utilisateur conserve bien entendu le contrôle et peut choisir d'accepter ou de refuser la proposition. Ce mécanisme rappelle la manière dont Google Photos reconnaît et organise automatiquement les images, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'image.