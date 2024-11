Sans grande surprise, Google Maps s’appuie également sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur. L’intégration de Gemini permettra notamment d’obtenir des suggestions d’activités nocturnes en fonction de vos préférences. À titre d'exemple, une requête comme « activités nocturnes avec des amis » génèrera instantanément des recommandations contextualisées. De plus, l'IA vous suggèrera des points d’intérêt et des restaurants le long de votre itinéraire et affichera des informations détaillées sur votre destination, telles que les parkings et les entrées.

Enfin, Google Maps enrichit sa fonctionnalité Immersive View. L’application permet dorénavant de visualiser en 3D des villes entières, avec des détails précis sur les bâtiments, les rues et les espaces verts. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans 150 villes à travers le monde, et Google prévoit d’ajouter de nouveaux campus ultérieurement. Sachez qu'Immersive View prend également en compte les conditions météorologiques prévues pour le jour de votre visite afin de vous aider à préparer comme il se doit votre voyage.