Google Maps pourra bientôt planifier vos vacances à votre place

On arrête plus Google et sa volonté de transformer l’expérience GPS sur mobile. Dans les dernières semaines, l’entreprise a déjà ajouté une bonne dose d’IA à son application de cartographie, modifié son interface et ajouté des informations sur environnement urbain, mais les nouveautés continuent à pulluler. Dans un billet de blog publié le 27 mars, Google annonce désormais s’attaquer à votre planning de vacances.