Google Maps améliore ses propositions d'itinéraires de transport en commun et se socialise un peu plus

Dans les semaines qui arrivent, Google va en effet déployer des indications plus claires sur l’emplacement des entrées de métro à Paris et dans 80 villes à travers le monde (Berlin, Londres, Madrid et New York entre autres). Les sorties et entrées seront marquées plus clairement et, à la manière de Citymapper, l'application sera capable de vous dire quelle bouche de métro choisir pour optimiser son temps de trajet.