Google Maps fait le plein d’IA pour mieux vous conseiller dans vos activités quotidiennes

« Dites simplement ce dont vous avez envie et nos grands modèles de langage analyseront les informations sur les 250 millions de lieux enregistrés dans Maps et les 300 millions d’avis pour vous suggérer des endroits à visiter » synthétise Google. En somme, Google Maps veut se transformer en agence de voyages de poche et ne plus simplement être votre appli de choix pour trouver la boulangerie la plus proche. Ce genre de fonctionnalités avait déjà été annoncé en octobre dernier, mais Google a donné plus d’informations sur l’utilité concrète de l’IA dans Maps.