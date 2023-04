Google Maps va-t-il bientôt vous guider lors de vos randos ?

La première de ces nouveautés a pour principal objectif de faciliter la planification de vos expéditions. Ainsi, « vous pouvez désormais identifier rapidement les endroits les plus populaires d'un parc, comme les attractions, les terrains de camping, les centres d'accueil et les points de départ des sentiers, avec l'aide de la communauté Maps ». Autrement dit, lorsque vous sélectionnerez un parc qui vous intéresse, Google Maps mettra pour vous en évidence les attractions les plus populaires. Cela vous aidera notamment à y découvrir les activités à voir et à faire.