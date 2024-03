Google Maps commence à montrer où se trouvent les entrées et les sorties des bâtiments

Repérés par Android Police, ces nouveaux marqueurs de cartes sont clairement en cours de déploiement. Ils ne sont présents que sur une poignée de bâtiments pour le moment et ne s’affichent que sur l’application Android (si elle est mise à jour en version 11.17.0101) et sur le site web. Aucun changement à noter pour le moment du côté de l’application iOS. Lors de nos tests, nous n’avons vu ces nouveaux pictogrammes qu’autour de quelques musées et quelques gares parisiennes.