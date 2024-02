Google Maps se refait une beauté sur Android avec des petits changements esthétiques

Chaque changement d'interface opéré par Google dans Google Maps peut faire réagir la planète entière. Le logiciel GPS est en effet l'une des applications les plus utilisées au monde, avec plus d'un milliard de personnes se servant des cartes et des indications ajoutées par le moteur de recherche pour trouver leur chemin, ou le meilleur restaurant à proximité. Autant dire que la firme américaine n'a pas le droit à l'erreur à chacune de ses modifications. C'est aujourd'hui la version Android qui s'apprête à recevoir une mise à jour de son interface et les ajouts sont nombreux.