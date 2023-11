Une ancienne designeuse de chez Google critique la nouvelle version Maps, mais pas pour les raisons que vous croyez.

Elizabeth Laraki, ancienne responsable de l’interface utilisateur au sein de l’équipe Google Maps de 2007 à 2009, a publié sur Twitter une critique assez élaborée de cette nouvelle version de Maps. Selon elle, la palette de couleur choisie semble « plus froide, moins précise et moins humaine ». Et si elle admet que « les grands axes, le trafic routier et les différents sentiers ressortent mieux », rendant la carte « plus ergonomique et plus lisible », la designeuse explique tout de même que « les couleurs de l’eau et des parcs/espaces verts se mélangent » et que le choix de couleurs semble « décidé par un ordinateur », et non pas par des spécialistes de l’interface homme/machine.