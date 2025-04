Sachant pertinemment que ces outils devront faire leurs preuves avant d'être plus largement adoptés, Google a choisi de jouer la prudence et de ne pas précipiter leur déploiement. Si certains seront disponibles en avant-première, nombre d'entre eux seront proposés petit à petit dans les prochains mois. Comme l'explique Yael Maguire : « Nous souhaitions atteindre un certain seuil de performance avant de le proposer et recueillir les retours des utilisateurs afin de nous assurer qu'il répond à leurs besoins et répond aux objectifs commerciaux. Jusqu'à présent, les premiers retours sont positifs. »