Lancé en février 2005, le service de cartographie Google Maps est utilisé chaque mois par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Ses chiffres sont tout simplement impressionnants : avec plus de 500 millions de contributeurs, ses cartes sont mises à jour 100 millions de fois par jour. De plus, rien qu'en 2024, 1 000 milliards de kilomètres de directions ont été fournis par cette app véritablement incontournable.