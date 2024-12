Saviez-vous qu'il était possible de demander à Google Maps de vous trouver un parking à l'avance ? Recherchez une adresse et cliquez sur le bouton « Itinéraire ». Puis cliquez en bas de l'écran sur le bouton bleu clair « Ajouter des étapes » et tapez le mot « Parking » (au passage, cela fonctionne aussi pour les restaurants et les stations essence. À bon entendeur…). Vous n'avez plus qu'à choisir l'emplacement qui vous convient en appuyant sur « Ajouter ».