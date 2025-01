Les flammes dévorent depuis plusieurs jours maintenant Los Angeles et sa banlieue. Le très huppé quartier de Pacific Palisades a littéralement été ravagé par le feu, tout comme les zones de Tuna Canyon Park ou, plus à l'Est de la cité des anges, à Altadena. Des milliers et des milliers de logements ont été détruits, outre les 15 000 hectares déjà partis en fumée, pour ce qui est l'un des plus graves incendies de l'histoire de la ville.