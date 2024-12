C’est une fonctionnalité vieille de 10 ans, remise au goût du jour par les réseaux sociaux. Une vague de vidéos virales déferle en ce moment-même sur TikTok, et joue sur la fibre nostalgique des plus émotifs d’entre nous. Cette trend s’attache en effet à remonter le temps sur Google Maps pour (re)visiter des lieux chargés de souvenirs, certains et certaines y découvrant la présence de proches disparus, ou s’amusant d'y trouver une version plus jeune d’eux-mêmes.