Le géant de Cupertino ne compte pas s'arrêter là. Les données découvertes dans le code de l'application révèlent un plan d'expansion considérable de Look Around. De nombreux pays devraient prochainement bénéficier de cette fonctionnalité, notamment le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Chine, la Biélorussie, la Turquie, la Bulgarie, le Mexique et la Slovaquie.

Aux États-Unis, Look Around ne se limitera plus aux grandes métropoles. Apple prévoit d'étendre sa couverture aux axes routiers majeurs, aux petites villes et aux zones rurales. Cette stratégie vise à combler l'écart avec Google Street View, présent depuis 17 ans sur le marché.