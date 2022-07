Apple Plans : les nouvelles cartes sont enfin disponibles en France !

En 2018, Apple a entrepris un chantier colossal, à savoir reprendre de zéro sa cartographie et sillonner les villes du monde pour obtenir les tracés les plus précis et les mieux organisés. Les centres-villes et les zones urbaines sont ainsi plus facilement repérables, les bâtiments sont désormais représentés fidèlement ainsi que les lieux touristiques, les monuments et la végétation.