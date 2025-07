Au début du moins de juillet, pas moins de dix-sept compagnies aériennes européennes ont annoncé pour la fin de l'été un bagage cabine gratuit aux dimensions 40x30x15 centimètres. La directrice de l'association Airlines for Europe, qui représente ces compagnies aériennes parmi lesquelles Air France-KLM, Lufthansa, Volotea, easyJet et Ryanair, explique que « cela permettra d'apporter plus de clarté aux passagers européens ». Sauf que ces dimensions lilliputiennes ne correspondent à aucune valise disponible en série dans le commerce : c'est tout juste la taille d'un sac à dos riquiqui.