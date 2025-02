dredd

C’est quand même typiquement le genre de truc qui pourrait se faire attaquer avec des arguments légaux qu’on devine. Et comme effectivement indiqué, dans certains pays c’est niet si t’as autre chose que le papier. Au Maroc je me suis fait avoir une fois au retour (voyage pas vraiment prévu donc on est moins prévoyant) et tu dois aller faire une file pour refaire un enregistrement papier et payer une blinde. J’avais même dépanné un vieux monsieur au bord des nerfs parce qu’il n’avait que du cash et une carte de débit mais qu’ils n’acceptent que des cartes de crédit. Et le bureau en question n’est peut-être même pas ouvert lol L’avion lui n’attend pas donc si personne pour venir faire l’enregistrement du billet papier ben tu rates ton avion J’ai vu ça il y a à peine deux mois.

J’attends de voir comment réagiront les associations de consommateurs mais j’imagine que ce sera imposé surtout dans les pays « faibles » style Belgique qui n’ont aucun leviers de pression ou aucune volonté politique de protéger le consommateur et sont trop petit pour peser par leurs consommateurs seuls les laissant à la merci des entreprises qui se sentent libre de faire ce qu’elles veulent.