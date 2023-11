Après un voyage en avion, pourquoi détruire sa carte d'embarquement est absolument indispensable

Pour éviter toute bévue, déchirer en mille morceaux ou presque sa carte d'embarquement sera plus sûr. En cas de vol aller-retour, attendez bien d'avoir bouclé votre trajet retour pour vous en débarrasser comme il se doit, car au moindre incident, vos cartes pourraient vous servir. Privilégiez tout de même la version numérique, sur votre smartphone. À moins que votre compagnie ne vous fasse la surprise de vous surclasser, et dans ce cas, ce sera votre chance de chance (et il ne vous exemptera pas de faire preuve de prudence), la version papier n'a plus de grand intérêt en 2023.