Comment sécuriser son smartphone avant d'aller en manifestation

Il est possible de trianguler votre position à un moment précis à l'aide de vos journaux de connexion aux réseaux Wi-Fi et mobile. Si vous n'avez pas besoin de communiquer durant le temps de la manifestation, mieux vaut activer le mode avion et se passer de connectivité pendant un moment. Pareillement, désactivez le Bluetooth.

Attention : le mode avion ne permet pas d'utiliser les donnes mobiles mais il est possible d'avoir recours au Wi-Fi et au Bluetooth. Ne vous contentez pas d'initialiser le mode avion, vérifiez manuellement que le Wi-Fi et le Bluetooth sont bien inactifs. Idem pour les services de localisation dont nous parlions plus tôt, il faut les désactiver à part.



Le mode avion permet aussi de se prémunir des attaques de type StingRay, un tracker de surveillance capable de prétendre être une antenne de données mobiles, de se connecter à votre smartphone et d'en recueillir les données, dont entre autres la localisation.

Cet outil conçu à des fins militaires et d'espionnage à l'origine est désormais utilisé par les forces de police de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Il n'y a aucune preuve que la France ait également recours à ce genre d'appareils, mais, bon, dans le doute…