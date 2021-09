Seconde main : attention à la sécurité des données

Vous pouvez aussi passer par une carte mémoire comme une micro SD et sauvegarder vos données avec le gestionnaire de fichiers du smartphone. Notons que depuis le 30 septembre 2021, Gallery Sync et le stockage Drive ne sont plus pris en compte par Samsung Cloud et les données seront effacées. Il est conseillé d’enregistrer ses données sur le service Onedrive ou Dropbox, ou de les sauvegarder sur un support physique. Plus dans le détail, Google photos permet de sauvegarder en ligne vos photos et vos vidéos. Les fichiers musicaux peuvent être stockés sur Google Drive.