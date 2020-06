Location ou revente de véhicule, attention à vos données !

D’après un sondage, réalisé entre décembre 2019 et février 2020 par le magazine Which?, sur un panel de 14 000 personnes ayant revendu leur voiture récemment, 80 % d’entre eux ne se sont pas inquiétés de laisser leurs données personnelles accessibles dans leur ancien véhicule.

Plus de la moitié des utilisateurs ont pourtant reconnu avoir associé leur smartphone à l’équipement d’infodivertissement intégré à leur ancien véhicule. Ils laissent alors derrière eux leur répertoire téléphonique complet, l’historique des appels, les codes d’accès au Wi-Fi du domicile ou encore les SMS envoyés et reçus.

À l’heure où la protection des données est un sujet de premier plan, laisser filer aussi facilement ses propres informations est un fait surprenant, et pourtant compréhensible : une fois le téléphone synchronisé sur le véhicule, on ne prête plus attention aux transferts d’information quotidiens entre les deux, et beaucoup d’utilisateurs vont même jusqu'à oublier cette synchronisation.