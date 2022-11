Coupe du monde au Qatar : pourquoi vous feriez mieux de partir avec un smartphone vierge

« Si possible, voyagez avec un téléphone vierge », conseille la CNIL. « Quoi ? Je dois acheter un nouveau téléphone ?! », vous demandez-vous. Non, ne poussons pas le bouchon si loin. Le gendarme des données préconise plus précisément de faire une sauvegarde de vos messages et photos, puis de remettre à zéro votre téléphone, par le biais d'une petite restauration d'usine. Puis pensez à restaurer la sauvegarde au retour. Si vous possédez un ancien téléphone remis à zéro, encore en état de marche, utilisez celui-ci pour toutes vos opérations courantes, et gardez-le toujours auprès de vous.