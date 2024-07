Billets d'avion, faux sites de réservation : voici les 5 arnaques qui sévissent dans l'aérien et comment les repérer

Vous êtes encore nombreux cet été à avoir réservé des billets d'avion et à embarquer à bord d'un aéronef pour voguer vers votre destination estivale. Plus que jamais, les individus malintentionnés usent de stratagèmes pour vous faire tomber dans le piège de l'arnaque. C'est à l'aide de faux sites de réservation, de faux comptes sur les réseaux sociaux, de faux numéros de service client, d'appels téléphoniques et d'offres toujours trop belles que les malfrats sévissent. Dans le domaine de l'aérien, ils sont de plus plus actifs. Voici les principales arnaques et comment les repérer.