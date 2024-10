Mais les cybercriminels n'opèrent pas à mains nues. Ils utilisent le Telekopye, sorte de « couteau suisse » qui permet de monter des escroqueries sophistiquées en un temps record. Il fonctionne comme un bot Telegram et offre à ses utilisateurs peu scrupuleux tout un arsenal pour duper leurs victimes : génération d'e-mails de phishing, de faux SMS, de pages web trompeuses… Le « starter kit » de quiconque souhaite truander sans s'y connaître véritablement.

En revanche, là où ça commence à devenir effrayant, c'est que Telekopye fonctionne comme une petite entreprise. Les escrocs opèrent en groupes structurés, avec une hiérarchie claire et des rôles bien définis. Certains se chargent de créer les contenus frauduleux, d'autres gèrent la communication avec les victimes. Il existe même des processus d'admission et de mentorat pour les nouveaux venus. Cette professionnalisation de l'arnaque rend la détection et la prévention d'autant plus complexes pour les autorités et les plateformes visées.