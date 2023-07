Trop d'attente dans les aéroports ? La biométrie va vous changer la vie

Selon l'enquête de Signicat, « les plus grandes inquiétudes sont la perte de données en raison de failles de sécurité ; qui a accès aux données et les craintes générales concernant le traitement et le stockage des informations personnelles ». Cette crainte autour de la sécurité des données ne se limite d'ailleurs pas à l'aérien. Le secteur bancaire et le monde de la santé font aussi l'objet d'importantes préoccupations.