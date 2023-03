Avions, aéroports, hôtels... voilà à quoi vos voyages pourraient ressembler en 2070

Dans les aéroports et avions, le parcours client et l'expérience du voyageur seront a priori chamboulés par les progrès technologiques. On peut ainsi imaginer le remplacement du traditionnel passeport par une version à pulsations cardiaques et biométriques. L'empreinte cardiaque de chaque personne étant unique, on pourrait davantage maximiser le gain de temps dans les aéroports.