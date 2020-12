Ehop, l'agence de voyages virtuels qui permet de voyager sans se déplacer

Aujourd'hui et plus que jamais, le tourisme a besoin de se réinventer, "pour proposer des offres alternatives, loin des sentiers battus, pour permettre aux Français de voyager loin des foules, sans risques pour leur santé", explique l'entreprise. Et si l'idée d'Ehop Voyage remonte à un an, donc avant l'éclatement de la crise de coronavirus en France, celle-ci tombe à point nommé.