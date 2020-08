Des hologrammes pour remplacer vos vidéoconférences ? Cette entreprise y travaille

Dans un communiqué conjoint et daté du 7 août, les P.-D.G. respectifs de PORTL et de StoryFile, David Nussbaum et Heather Smith, ont annoncé la « création » de l'appareil, laissant entendre que son développement touchait désormais à sa fin. Les dirigeants déclarent : « Pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez converser avec un hologramme intelligent diffusé dans une machine de projection à taille humaine et leur demander n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. »