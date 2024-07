Synchron, le concurrent de Neuralink d'Elon Musk, utilise ChatGPT pour son implant cérébral

Le marché des interfaces cerveau-ordinateur attise les convoitises. D'un côté, on a Neuralink et son approche invasive, et de l'autre, Synchron et sa méthode plus douce. Entre les deux, des enjeux colossaux et des fortunes qui s'affrontent.

Neuralink a frappé fort en janvier avec son premier implant humain. Noland Arbaugh, 29 ans, quadriplégique, a pu contrôler une souris par la pensée. Un exploit… terni quelques semaines plus tard par une anomalie technique. La majorité des fils implantés se sont détachés, limitant les capacités du dispositif.