Neuralink : Elon Musk confirme qu'un second patient va être implanté, malgré les doutes sur le premier

Environ six mois après le premier, un second patient va être implanté de l'interface cerveau-humain de Neuralink. Elon Musk, le propriétaire de l'entreprise, l'a confirmé mercredi dans une session de questions-réponses sur le réseau social X. Malgré les problèmes rencontrés par le premier patient, le milliardaire reste confiant et évoque un calendrier à très court terme.