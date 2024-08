Kratof_Muller

" Mais le projet d’Elon Musk repose sur le principe « erroné » qu’implanter des millions de petites électrodes dans la partie du cerveau chargée de traiter les informations visuelles aboutirait à une vision en haute résolution, a expliqué dans un communiqué Ione Fine, professeure de psychologie à l’Université de Washington et coauteure de l’étude parue dans la revue en ligne Scientific Reports, qui remet en question les déclarations d’Elon Musk.

Les chercheurs ont créé, à partir de données issues d’animaux et d’humains, un modèle informatique, sorte de patient virtuel, afin d’étudier quelle serait l’expérience vécue avec un implant cérébral de type « Blindsight ». « Les ingénieurs pensent souvent que les électrodes produisent des pixels mais ce n’est pas la façon dont la biologie marche », a expliqué Ione Fine. Selon elle, les scientifiques sont encore loin de savoir comment créer le code neuronal nécessaire pour restaurer la vue d’une personne non-voyante, ce qui signifie que les résultats obtenus par l’implant d’Elon Musk seraient limités.

Ce n’est pas tout à fait ce que dit l’article, il dit à sa fin que la vision accordée par les implants de Musk sera limitée.

Une prof de psycho n’est pas neurologue ni un argument d’autorité en matière de placticité cérébrale.

En plus de part et d’autre, sont utilisés des système d’intelligence artificielle pour simuler, mais … Voila … Il semble que l’on ne comprenne pas parfaitement comment ça marche, dès lors une simulation serait biaisée faute de compréhension.

Par ailleurs plusieurs patients ont déja été implantés avec des puces de type rétine artificielle ( matrice de 100X100 pixels) raccordée à l’arriere du cerveau sur les zone des aires visuelles où sont placées les éléctrodes et ces patients arrivaient à discerner des contrastes et quelques formes, cela il y a déjà plus de 10 ans ( Source : go FuturaScience fais un effort ^^⁾, je doute alors qu’il n’y ait pas eu de progrès en ce labs de temps.

Plutôt que dire que Musk en fait trop ( voir entre les lignes MENT) ce que laisse un peu entendre votre article, souhaitons lui de réussir.