Neuralink : Elon Musk cherche des patients paralysés pour tester son implant cérébral

Ces capacités seraient très utiles pour les personnes souffrant de paralysie, pour qui l'utilisation des ordinateurs et autres smartphones peut devenir un véritable parcours du combattant. Alors, pourquoi ne pas tester la technologie et la faire progresser avec le concours des personnes concernées ? C'est ce que souhaite Neuralink, qui a reçu l'aval d'un comité d'examen indépendant pour recruter des personnes souffrant de « quadriplégie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou à une sclérose latérale amyotrophique ».

On ne peut toutefois qu'espérer que l'entreprise sait ce qu'elle fait. En 2022, elle a été vivement critiquée pour la manière dont elle traitait ses animaux de laboratoire. Mashable rapporte que Neuralink aurait mené des expériences très invasives et tué « environ 1 500 animaux, dont des rats, des singes, des cochons et des souris ». Cependant, compte tenu des enjeux, on peut s'attendre à ce que les moyens et les méthodes déployés ne soient pas les mêmes.