Neuralink : Musk veut des tests sur cerveau humain dans les 6 mois

Neuralink semble bien décidée à rattraper son retard, et vite. « Nous pensons que d'ici six mois, nous devrions être en mesure d'installer un Neuralink sur un humain », a annoncé Elon Musk. Le milliardaire a également affirmé qu’il serait très probable qu’il soit lui-même équipé d’un implant à l’avenir, et que son entreprise avait fait le nécessaire pour que sa technologie soit approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) pour une future commercialisation.