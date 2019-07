Neuralink : Musk annonce que la start-up est prête à tester sa technologie sur des humains

© Neuralink

Les premiers humains équipés pourraient être des humains paralysés

Des fils plus fins que les cheveux et un robot chirurgien

Les tests sur les animaux sont concluants... mais n'assurent pas une réussite sur les humains

Quelques années après sa création donc, l'heure est venue pourde présenter des avancées, et notamment des fils intégrés au cerveau qui pourraient permettre la connexion entre le cerveau et la machine. Des informations quant au robot qui sera chargé d'effectuer l'installation du mécanisme ont aussi été dévoilées.est la quatrième start-up appartenant à, elle a été lancée en 2016.Elle a pour objectif d', de type ordinateur par exemple.Grâce à cette présentation, on sait désormais qu'aujourd'hui,. Plus précisément encore, elle envisage de réaliser son premier essai clinique dès le second trimestre de 2020.Toujours est-il qu'en amont, la start-up doit obtenir les autorisations de lamais aussi réussir àNotons que Neuralink souhaite dans un premier temps: seraient ainsi privilégiées des, afin de leur permettre d'utiliser des objets connectés.Au niveau des conceptions, nous découvrons donc la création de. Si un cheveu humain mesure 50 à 100 µm, un fil Neuralink aurait une largeur de. Ces fils sont dits « flexibles » et vont servir à la. Un ensemble de fils permettra d'ailleurs de faire passer un plus grand nombre de données d'un endroit à un autreOn apprend en outre qu'ils seront mis en place par un robot. Plus précisément un, qui a été présenté lors de l'événement, et qui va permettre d'éviter de toucher et d'endommager le cerveau lors de l'installation du mécanisme. Quatre trous de 8 mm chacun seront nécessaires pour l'installation de l'interface ; puis le robot ajoutera. Avec un lot de six fils, 192 électrodes seront intégrées.Etant donné que le cerveau va très probablement traiter ces fils comme des éléments extérieurs et ainsi former des tissus autour d'eux, cela va réduire la transmission des signaux. Pour pallier cela,qui permettra de lire, nettoyer et amplifier les données transmises par le cerveau.Pas moins de 19 tests ont été effectué sur des animaux, des rats en particulier, et tous ont été menés avec succès.Le fil relié à un port USB-C dans la tête du rat transmettait effectivement les pensées de l'animal à un ordinateur.Si l'on compare ce qui a été fait avec les technologies actuelles, notamment avec les capteurs, celle proposée parest, selon les résultats obtenus lors des tests par des logiciels qui ont collecté, puis analysé l'activité cérébrale des animaux.Reste désormais à attendre 2020, pour que la start-up obtienne toutes les autorisations et que le premier humain soit équipé. Si tout se passe bien,