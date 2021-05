L'un des créateurs de Neuralink quitte l’entreprise sans prise de parole ni explication

« Je ne suis plus chez Neuralink (depuis quelques semaines). J'y ai beaucoup appris et je reste un fervent supporter de l'entreprise ! En avant vers de nouvelles choses », a ainsi écrit Max Hodak sur le réseau social. L’entrepreneur n’a pas donné d’information supplémentaire sur son départ, on ignore donc s’il s’agit d’un licenciement ou s’il a décidé de partir de lui-même. Au début du mois d’avril toutefois, il a fait parler de lui, de manière très négative, en affirmant qu’il était désormais possible de créer un Jurassic Park grâce à « 15 années d’élevage » et de « l’ingénierie pour obtenir des espèces super exotiques ».