Neuralink : la start-up d'Elon Musk aurait implanté un singe pour qu'il joue aux jeux vidéo par la pensée

« Nous avons un singe qui a un implant sans fil dans le crâne, avec des minuscules fils, qui peut jouer à des jeux vidéo avec son esprit », a indiqué celui qui reste à cette heure l'un des patrons les plus extravagants de la Silicon Valley. « Vous ne pouvez pas voir où se trouve l'implant et c'est un singe heureux. Nous avons les plus belles installations pour singes du monde. Nous voulons qu'ils jouent au mind-Pong les uns avec les autres », a poursuivi l'intéressé, qui a récemment devancé Jeff Bezos pour devenir l'homme le plus riche au monde suite à la flambée du cours des actions Tesla.

Habitué des sorties grandiloquentes sur les réseaux sociaux, Elon Musk est aussi connu pour son opiniâtreté lorsqu'il s'agit de concrétiser des projets infaisables sur le papier, comme le soulignent nos confrères de Konbini. On pense, entre autres, aux fusées réutilisables de SpaceX.