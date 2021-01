Selon Gabe Newell, l'interface cerveau-ordinateur est le futur de l'expérience vidéoludique

Valve est une société bien connue pour son approche avant-gardiste et scientifique dans sa manière de créer des expériences vidéoludiques. Avec Half-Life: Alyx, elle a réussi à prouver avec brio que la réalité virtuelle est capable de prouesses magistrales.

Poursuivant cet intérêt évident pour la VR, Gabe Newell s'intéresse de très près à l'interface cerveau-ordinateur, qui est pour ainsi dire un cousin éloigné des casques VR que l'on connaît. Il a ainsi confié à 1 News que sa société travaillait sur un projet open-source en ce sens.

L'idée serait que cette interface puisse lire les données envoyées par le corps et le cerveau et adapter l'expérience vidéoludique en fonction. Ainsi, si l'interface perçoit un ennui chez l'utilisateur, elle générera une rencontre le forçant à s'activer. À l'inverse, si l'interface perçoit un moment de fatigue, l'expérience passera à quelque chose de plus posé.

De même, l'interface cerveau-ordinateur permettrait sur le papier d'effectuer des actions bien plus rapidement et efficacement que via des périphériques classiques comme des manettes ou un combo souris/clavier.