Valve recrute un psychologue pour concevoir de nouvelles expériences de jeu uniques

Dans cette optique d'innover constamment, le studio s'est plusieurs fois par le passé arrogé les services de psychologues. Cette nouvelle offre d'emploi fixe entre autres des objectifs comme la recherche et l'expérimentation de nouvelles technologies et théories pour offrir des expériences de jeu innovantes.



Un autre aspect de l'offre s'intéresse à la connaissance de l'humain dans sa globalité, et ce, afin d'améliorer l'expérience utilisateur sur Steam, développer des schémas de comportement et des moyens d'obtenir des informations pertinentes pour améliorer les futurs produits et pratiques au sein de Valve.

Compte tenu des tâches attendues des candidats, il va sans dire que la personne choisie aura une importance toute particulière pour ce que Valve prépare à l'avenir. Avis aux psychologues versés dans l'informatique, voici une opportunité de participer à de nouvelles expériences vidéoludiques comme Valve en a le secret.