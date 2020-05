Half-Life 2: Episode 4 refait surface plus de 10 ans après son annulation

Si l'épisode 3 du légendaire Half-Life 2 ne s'est jamais concrétisé, un épisode 4 était pourtant déjà en chantier. C'est Arkane Studios (Dishonored, Prey ...) qui s'en occupait avant son annulation pure et simple. Finalement, une grosse décennie plus tard, le projet revient d'entre les morts via un clip vidéo.

Nous devons cet extrait à la chaîne Noclip. Cette dernière réalise des documentaires qui s'attardent sur la création des jeux vidéo. Dès la semaine prochaine, c'est Arkane Studios qui aura droit à son propre documentaire. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur les softs développés par la société basée à Austin et à Lyon. Parmi ces jeux, nous retrouverons un certain Return to Ravenholm.