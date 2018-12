Noclip nous offre un superbe documentaire sur l'héritage d'Half-Life

Une légende portée disparue

Valve reste silencieux, d'autres développeurs parlent

Le 19 novembre 1998, Half-Life débarquait sur PC et trois ans plus tard, un portage voit le jour sur PS2. Avec cette nouvelle licence qui sortait un peu de nulle part, Valve venait de redéfinir le genre FPS en y incorporant un scénario captivant et un personnage mythique : le docteur Gordon Freeman. Au total, la franchise s'est écoulée à plus de 15 millions d'exemplaires. Les mods à destination du jeu se sont transformés en véritables phénomènes sur PC. Les noms Counter-Strike ou Team Fortress vous diront sans doute quelque chose.Pour revenir sur l'incroyable genèse d'Half-Life, Noclip nous propose un reportage d'environ 1h45. Même si aucun membre de Valve n'a voulu y participer, le créateur du documentaire Danny O'Dwyer a pu interroger plusieurs acteurs du milieu du jeu vidéo liés de près ou de loin à ce jeu emblématique. La vidéo contient donc des témoignages de Geoff Keighley (The Game Awards), Cory Barlog (God of War), Vince Zampella (Titanfall) ou encore Randy Pitchford (Borderlands).Noclip est une chaîne très connue qui propose des documentaires chaque année sur différents aspects du jeu vidéo. Sur leur page , il est possible de visionner leurs productions sur le making-of de Horizon Zero Dawn, DOOM, Warframe ou encore The Witcher 3. Nous leur devons aussi plus récemment leurs excellentes vidéos sur l'histoire de Bethesda Game Studios.Pour le moment, le documentaire nommé "Unforeseen Consequences" sur Half-Life n'est disponible qu'en anglais.