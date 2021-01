Steam Awards : Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, Death Stranding... Voici tous les gagnants

On retrouve d'autres grands noms du jeu vidéo parmi les gagnants, avec DOOM Eternal pour la meilleure bande originale ou Half Life: Alyx qui prend le prix du jeu VR de l'année. Death Stranding ne repart pas non plus les mains vides avec le gameplay le plus innovant.

Le prix du jeu bénéficiant d'un amour indéfectible est attribué à Counter Strike: Global Offensive, qui devance The Witcher III, dont les ventes ont été dopées grâce à la série Netflix, et le phénomène Among Us, sorti en 2018 mais qui a explosé en 2020, entre autres grâce aux streams Twitch.