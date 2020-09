Tesla va développer de nouveaux jeux vidéo dans sa Gigafactory d'Austin

Tesla continue à développer de nouvelles usines, et sa cinquième Gigafactory est en cours de construction à Austin, au Texas. Or si l'on en croit la page des offres d'emploi pour cette troisième usine américaine, la marque s'apprête à se pencher sur une refonte de son système d'info-divertissement, et sur le développement de jeux vidéo.

Plusieurs jeux sont déjà disponibles dans les voitures Tesla, notamment Beach Buggy, un Mario Kart-like jouable au volant, et Tesla Arcade, qui reprend de vieux titres comme Space Commander.